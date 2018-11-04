2018-11-04T18:19:09+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Дзержинского водитель иномарки сбил пенсионерку и уехал

Нарушителя отыскали полицейские
Мария Дедкова
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В ДТП пожилая женщина получила перелом руки.В ДТП пожилая женщина получила перелом руки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На улице Дзержинского в Брянске водитель иномарки сбил пенсионерку и уехал с места ДТП. Все случилось в субботу, 3 ноября, около 15.30.

Неизвестный автомобилист сбил 67-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на пересечении проезжих частей у тротуара. В ДТП пожилая женщина получила перелом руки. Пострадавшую отвезли в городскую больницу №1, где ей оказали первую помощь.

По факту автоаварии полиция начала проверку. Нарушителя отыскали. Им оказался 30-летний водитель "Тайота Королла". Автомобилиста могут привлечь к уголовной ответственности.

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