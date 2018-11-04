2018-11-04T17:56:31+03:00
Общество

В брасовском поселке Локоть отремонтировали дворы

На это потратили около пяти миллионов рублей
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В поселке Локоть, что в Брасовсом районе, завершили ремонт двух дворов на улице Дзержинского. Их благоустраивали в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На работы из бюджетов разных уровней потратили около пяти миллионов рублей.

Здесь заасфальтировали дорожки к подъездам, уложили бордюр, обустроили детские площадки, парковку и установили скамейки, говорят в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, в этом году в Брянской области отремонтируют 104 двора и 29 общественных территорий. На их благоустройство потратили почти 300 миллионов рублей.

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