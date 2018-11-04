В Почепе ВАЗ врезался в дерево: пострадали трое

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-04T15:37:44+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу на улице Мглинской. Фото: Сергей ГАПОН

Пострадавших осмотрели в больнице, назначили лечение и отпустили домой

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В Почепе легковушка врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 3 ноября, около десяти вечера на улице Мглинской.

- По предварительной информации, 18-летний водитель ВАЗа-210541 отвлекся от дороги и не справился с управлением, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Машина съехала на обочину, а затем врезалась в дерево.

В ДТП пострадал автомобилист и две 18-летние пассажирки. Молодых людей осмотрели в районной больнице, назначили им лечение и отпустили домой.

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