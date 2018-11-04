2018-11-04T15:37:44+03:00
Происшествия

В Почепе ВАЗ врезался в дерево: пострадали трое

Пострадавших осмотрели в больнице, назначили лечение и отпустили домой
Мария Дедкова
Поделиться:
Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу на улице Мглинской.Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу на улице Мглинской.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В Почепе легковушка врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 3 ноября, около десяти вечера на улице Мглинской.

- По предварительной информации, 18-летний водитель ВАЗа-210541 отвлекся от дороги и не справился с управлением, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Машина съехала на обочину, а затем врезалась в дерево.

В ДТП пострадал автомобилист и две 18-летние пассажирки. Молодых людей осмотрели в районной больнице, назначили им лечение и отпустили домой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске на улице Островского сгорел дом
В Брянске отпраздновали День народного единства
В Брянске нашли пропавшего Александра Демина
«Большой этнографический диктант» написали 2,5 тысячи брянцев
Брянское отделение ЛДПР поздравляет жителей региона с Днем народного единства
Брянские "Динамо" обыграло на выезде "Химик"
В Почепе отремонтируют дороги на двух улицах
Прокурор Брянской области выслушает жалобы жителей Почепа
В Выгоничском районе иномарка съехала в кювет: пострадал 24-летний водитель
В Брянск привезли мощи святилеля Луки Войно-Ясенецкого
В брянские колонии пытались передать восемь мобильников
На трассе в Трубчевском районе опрокинулась легковушка
В Суземском районе открыли обновленный дом культуры
В Новозыбкове ночью загорелся магазин
В Брянске автобус №25 будет ездить по выходным
В Брянске облагородят родник "Белый колодезь"
Брянская студентка стала чемпионкой мира по хип-хопу
На выходных в трех районах Брянской области пройдут массовые проверки водителей
В День народного единства в Брянске ограничат движение
В музее БМЗ провели познавательную «Ночь искусств»
Брянская дзюдоистка Юлия Котова стала чемпионкой мира
9 ноября в Навле закроют переезд
В Брянске отремонтировали 11 дворов