В Брянске на улице Островского сгорел дом

СЕГОДНЯ 15:13 2018-11-04T15:14:56+03:00

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В Бежицком районе Брянска сгорел жилой дом. Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", в огне погиб 80-летний мужчина.

Сообщение о возгорании на улице Островского поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в воскресенье,4 ноября,около девяти часов утра.

- К месту вызова выехали две автоцистерны пожарно-спасательной части №13, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянско области. - Оказалось, огнем объят весь дом площадью 50 квадратных метров. Под угрозой были соседние строения. Дополнительно на место ЧП направили еще две единицы техники.

За 50 минут пламя потушили. К сожалению, трагедии избежать не удалось.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области

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