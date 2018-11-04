В Брянске на улице Островского сгорел дом
В Бежицком районе Брянска сгорел жилой дом. Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", в огне погиб 80-летний мужчина.
Сообщение о возгорании на улице Островского поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в воскресенье,4 ноября,около девяти часов утра.
- К месту вызова выехали две автоцистерны пожарно-спасательной части №13, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянско области. - Оказалось, огнем объят весь дом площадью 50 квадратных метров. Под угрозой были соседние строения. Дополнительно на место ЧП направили еще две единицы техники.
За 50 минут пламя потушили. К сожалению, трагедии избежать не удалось.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
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