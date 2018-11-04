В Брянске отпраздновали День народного единства

СЕГОДНЯ 14:36 2018-11-04T14:39:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске прошел праздник в честь Дня народного единства. На концерт в воскресенье, 4 ноября, на бульваре Гагарина пришли городские власти, представители национальных диаспор, политических партий и движений, студенты, школьники и горожане.

Торжества, как рассказывают в пресс-службе городской администрации, начались с митинга. Как отметили выступающие, День народного единства -это один из самых молодых праздников в истории России. Он посвящен восстанию народного ополчения, которое возглавили Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский в 1612 году против польских интервентов. Впервые праздник отмечали в нашей стране в 2005 году.

После выступления спикеров на сцену вышли творческие коллективы Брянска. Участники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» развернули на бульваре Гагарина триколор. А Брянский городской хор исполнил гимн.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».