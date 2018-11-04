В Брянске нашли пропавшего Александра Демина
54-летний горожанин погиб
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В Брянске нашли пропавшего Александра Демина. К сожалению, горожанин погиб, об этом сообщают в соцсетях волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".
Напомним, 54-летний Александр Демин ушел из дома 22 октября. Брянца искали родственники, полиция и волонтеры. Печальная новость о гибели горожанина стала известна на выходных.
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