СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-04T14:14:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске нашли пропавшего Александра Демина. К сожалению, горожанин погиб, об этом сообщают в соцсетях волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Напомним, 54-летний Александр Демин ушел из дома 22 октября. Брянца искали родственники, полиция и волонтеры. Печальная новость о гибели горожанина стала известна на выходных.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».