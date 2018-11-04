2018-11-04T10:58:45+03:00
Общество

«Большой этнографический диктант» написали 2,5 тысячи брянцев

Всего в регионе работали 50 площадок
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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В «Большом этнографическом диктанте» поучаствовали больше 2,5 тысячи жителей Брянской области. Всего в регионе работали 50 площадок.

За 45 минут участники должны были ответить на 30 тестовых вопросов, причем 10 из них касались специфики нашей области. Общая сумма баллов, которые можно было набрать за выполнение всех заданий, - 30.

В прошлом году участие в этнографическом диктанте приняли около двух тысяч брянцев. Средний балл, как говорят в пресс-службе правительства региона, составил 19,84 баллов из 30 возможных.

Итоги акции в этом году подведут 10 декабря.

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