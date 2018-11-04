2018-11-04T11:19:27+03:00
Политика

Брянское отделение ЛДПР поздравляет жителей региона с Днем народного единства

Мария ИВАНОВА
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От всей души желаем вам, уважаемые брянцы, крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия!От всей души желаем вам, уважаемые брянцы, крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия!
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Уважаемые жители Брянщины!

Поздравляем вас с Днем народного единства!

В этом празднике отражены основополагающие нравственные ценности нашего народа: любовь к своей Родине, добрососедство, жажда мира и справедливости, способность сплотиться вокруг значимых и благородных целей.

Это объединение усилий на общее благо требуется от нас не только в тяжелые годы, но и в повседневной мирной жизни. Совместными большими и малыми делами мы способствуем развитию и процветанию нашей Брянщины и России в целом. Давайте и впредь жить, основываясь на принципах взаимоуважения, понимания и поддержки друг друга.

От всей души желаем вам, уважаемые брянцы, крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия!

С праздником!

Глава Брянского регионального отделения ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин

Первый заместитель координатора регионального отделения ЛДПР, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской областной Думы Сергей Антошин

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