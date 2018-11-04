Брянское отделение ЛДПР поздравляет жителей региона с Днем народного единства
Уважаемые жители Брянщины!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
В этом празднике отражены основополагающие нравственные ценности нашего народа: любовь к своей Родине, добрососедство, жажда мира и справедливости, способность сплотиться вокруг значимых и благородных целей.
Это объединение усилий на общее благо требуется от нас не только в тяжелые годы, но и в повседневной мирной жизни. Совместными большими и малыми делами мы способствуем развитию и процветанию нашей Брянщины и России в целом. Давайте и впредь жить, основываясь на принципах взаимоуважения, понимания и поддержки друг друга.
От всей души желаем вам, уважаемые брянцы, крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия!
С праздником!
Глава Брянского регионального отделения ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин
Первый заместитель координатора регионального отделения ЛДПР, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской областной Думы Сергей Антошин