2018-11-04T11:21:39+03:00
Спорт

Брянские "Динамо" обыграло на выезде "Химик"

Игра закончилась со счетом 2:0
Мария Дедкова
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Скриншот видео YouTube, "Динамо Брянск"Скриншот видео YouTube, "Динамо Брянск"
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Брянские футболисты в гостях оказались сильнее команды "Химик". Игра в рамках очередного тура Первенства России по футболу прошла в Новомосковске в субботу, 3 ноября.

В первом тайме игрокам обеих команд не удалось перехватить инициативу. Лишь в конце тайма "сине-белые" проявили себя. На 40-й минуте встречи гол соперникам забил Левани Лацузбая.

Во втором тайме брянцы стали активнее прессинговать, игра стала жестче. Уже на 49-й минуте игрок Левани Лацузбая забил уже второй гол в этой встрече.

Игроки "Химика" так и не смогли отыграться. Итог матча 2:0 в пользу гостей поля.

Следующую игру динамовцы проведут дома. 10 ноября они встретятся с липецким "Металлургом".

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