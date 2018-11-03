Прокурор Брянской области выслушает жалобы жителей Почепа

СЕГОДНЯ 17:43 2018-11-03T17:43:37+03:00

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Прокурор области Александр Войтович проведет личный прием горожан в Почепе.

Встреча пройдет 8 ноября с 12.00 до 14.00 в здании прокуратуры Почепского района. Горожане могут пожаловаться на нарушение законов, своих прав и свобод. Чтобы прийти на прием, нужно записаться заранее. На встречу с собой стоит взять документ, удостоверяющий личность.

Где записаться?

По телефону: 8(48345)3-03-90

По адресу г.Почеп, ул.Октябрьская,3

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