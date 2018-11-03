В брянские колонии пытались передать восемь мобильников

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-03T14:19:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В брянские колонии пытались передать восемь мобильных телефонов. С устройством без сим-карты в СИЗО №1 на свидание пришла женщина. Мобильник у нее нашли во время досмотра сотрудники учреждения. Запрещенную посылку изъяли.

Еще семь телефонов пытался перебросить брянец на территорию колонии №6 в Клинцах .Но его также задержали охраники.

На нарушителей, как говорят в пресс-службе УФСИН, составили административные протоколы. Им грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».