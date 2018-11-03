В брянские колонии пытались передать восемь мобильников
На нарушителей составили административные протоколы
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В брянские колонии пытались передать восемь мобильных телефонов. С устройством без сим-карты в СИЗО №1 на свидание пришла женщина. Мобильник у нее нашли во время досмотра сотрудники учреждения. Запрещенную посылку изъяли.
Еще семь телефонов пытался перебросить брянец на территорию колонии №6 в Клинцах .Но его также задержали охраники.
На нарушителей, как говорят в пресс-службе УФСИН, составили административные протоколы. Им грозит штраф до пяти тысяч рублей.
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