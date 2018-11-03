В Брянск привезли мощи святилеля Луки Войно-Ясенецкого

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-03T15:34:39+03:00

Поклониться им можно будет в кафедральном соборе с 3 по 6 ноября

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В Брянск в субботу, 3 ноября, привезли частицу мощей крымского святителя Луки Войно-Ясенецкого. Святыне, как рассказали в Брянской епархии, можно будет поклониться в кафедральном соборе три дня:

3 ноября - с 16:00 до 21:00

4 ноября - с 8:00 до 21:00

5 ноября - с 10:00 до 21:00

6 ноября - с 10:00 до 14:00.

СПРАВКА

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в 20 веке.

Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля 1877 года в Керчи. Он был талантливым художником, но решил стать медиком. Валентин Феликсович одним из первых начал делать сложные операции на желчных путях, желудке, кишечнике, сердце и мозге. Многим слепым вернул зрение.

Почти 11 лет он провел в тюрьмах и ссылках по сфабрикованным делам. За книгу «Очерки гнойной хирургии» он был награжден Сталинской премией. Скончался архиепископ Лука 11 июня 1961 года.

При земной жизни много помогал людям как врач и хирург, к нему обращаются с просьбами об исцелении от болезней. Есть и свидетельства о помощи святителя.

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