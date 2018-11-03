В Брянск привезли мощи святилеля Луки Войно-Ясенецкого
В Брянск в субботу, 3 ноября, привезли частицу мощей крымского святителя Луки Войно-Ясенецкого. Святыне, как рассказали в Брянской епархии, можно будет поклониться в кафедральном соборе три дня:
3 ноября - с 16:00 до 21:00
4 ноября - с 8:00 до 21:00
5 ноября - с 10:00 до 21:00
6 ноября - с 10:00 до 14:00.
СПРАВКА
Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в 20 веке.
Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля 1877 года в Керчи. Он был талантливым художником, но решил стать медиком. Валентин Феликсович одним из первых начал делать сложные операции на желчных путях, желудке, кишечнике, сердце и мозге. Многим слепым вернул зрение.
Почти 11 лет он провел в тюрьмах и ссылках по сфабрикованным делам. За книгу «Очерки гнойной хирургии» он был награжден Сталинской премией. Скончался архиепископ Лука 11 июня 1961 года.
При земной жизни много помогал людям как врач и хирург, к нему обращаются с просьбами об исцелении от болезней. Есть и свидетельства о помощи святителя.
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