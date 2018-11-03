В Выгоничском районе иномарка съехала в кювет: пострадал 24-летний водитель

СЕГОДНЯ 17:23 2018-11-03T17:23:01+03:00

Все случилось в пятницу,3 ноября, около 4.00 в Выгоничском районе. Фото: Сергей ГАПОН

Во время ДТП автомобилист был пьяным

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На трассе «Брянск-Новозыбков» иномарка съехала в кювет. В ДТП травмы получил 24-летний водитель.

Все случилось в пятницу,3 ноября, около 4.00 в Выгоничском районе. По предварительной информации, 24-летний водитель "Киа-Рио" не справился с управлением.

Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у молодого человека ушиб позвоночника и челюсти. Пострадавшего госпитализировали в выгоничскую районную больницу.

По результатам медицинского освидетельствования, как говорят в УГИБДД по Брянской области, у водителя выявили алкогольное опьянение.

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