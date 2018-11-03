2018-11-03T17:23:01+03:00
Происшествия

В Выгоничском районе иномарка съехала в кювет: пострадал 24-летний водитель

Во время ДТП автомобилист был пьяным
Мария Дедкова
Поделиться:
Все случилось в пятницу,3 ноября, около 4.00 в Выгоничском районе.Все случилось в пятницу,3 ноября, около 4.00 в Выгоничском районе.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

На трассе «Брянск-Новозыбков» иномарка съехала в кювет. В ДТП травмы получил 24-летний водитель.

Все случилось в пятницу,3 ноября, около 4.00 в Выгоничском районе. По предварительной информации, 24-летний водитель "Киа-Рио" не справился с управлением.

Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у молодого человека ушиб позвоночника и челюсти. Пострадавшего госпитализировали в выгоничскую районную больницу.

По результатам медицинского освидетельствования, как говорят в УГИБДД по Брянской области, у водителя выявили алкогольное опьянение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокурор Брянской области выслушает жалобы жителей Почепа
В Брянск привезли мощи святилеля Луки Войно-Ясенецкого
В брянские колонии пытались передать восемь мобильников
На трассе в Трубчевском районе опрокинулась легковушка
В Суземском районе открыли обновленный дом культуры
В Новозыбкове ночью загорелся магазин
В Брянске автобус №25 будет ездить по выходным
В Брянске облагородят родник "Белый колодезь"
Брянская студентка стала чемпионкой мира по хип-хопу
На выходных в трех районах Брянской области пройдут массовые проверки водителей
В День народного единства в Брянске ограничат движение
В музее БМЗ провели познавательную «Ночь искусств»
Брянская дзюдоистка Юлия Котова стала чемпионкой мира
9 ноября в Навле закроют переезд
В Брянске отремонтировали 11 дворов