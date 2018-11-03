В Выгоничском районе иномарка съехала в кювет: пострадал 24-летний водитель
На трассе «Брянск-Новозыбков» иномарка съехала в кювет. В ДТП травмы получил 24-летний водитель.
Все случилось в пятницу,3 ноября, около 4.00 в Выгоничском районе. По предварительной информации, 24-летний водитель "Киа-Рио" не справился с управлением.
Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у молодого человека ушиб позвоночника и челюсти. Пострадавшего госпитализировали в выгоничскую районную больницу.
По результатам медицинского освидетельствования, как говорят в УГИБДД по Брянской области, у водителя выявили алкогольное опьянение.
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