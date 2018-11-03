На трассе в Трубчевском районе опрокинулась легковушка

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-03T12:03:16+03:00

Мужчину с диагнозом "сотрясение мозга, ушибленная рана головы" госпитализировали в трубчевскую районную больницу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

На трассе в Трубчевском районе после столкновения с "Шкода" опрокинулась "Ауди 80". ДТП случилось в пятницу, 2 ноября, на 22-м километре трассы "Суземка-Белая Березка".

- 36-летний водитель за рулем "Ауди 80" во время обгона допустил касательное столкновение с автомобилем "Шкода Супер Б", - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - От удара первая иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

В ДТП пострадал 50-летний пассажир "Ауди". Мужчину с диагнозом "сотрясение мозга, ушибленная рана головы" госпитализировали в трубчевскую районную больницу.

Медосвидетельствование показало, что водитель иномарки был пьяным.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».