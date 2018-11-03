На трассе в Трубчевском районе опрокинулась легковушка
На трассе в Трубчевском районе после столкновения с "Шкода" опрокинулась "Ауди 80". ДТП случилось в пятницу, 2 ноября, на 22-м километре трассы "Суземка-Белая Березка".
- 36-летний водитель за рулем "Ауди 80" во время обгона допустил касательное столкновение с автомобилем "Шкода Супер Б", - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - От удара первая иномарка съехала в кювет и опрокинулась.
В ДТП пострадал 50-летний пассажир "Ауди". Мужчину с диагнозом "сотрясение мозга, ушибленная рана головы" госпитализировали в трубчевскую районную больницу.
Медосвидетельствование показало, что водитель иномарки был пьяным.
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