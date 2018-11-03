В Суземском районе открыли обновленный дом культуры

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-03T11:34:29+03:00

На работы выделили около двух миллионов рублей

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2 ноября в Суземском районе открылся обновленный дом культуры. В этом году на его ремонт из бюджетов разных уровней выделили два миллиона рублей. На эти деньги в здании поменяли крышу, говорят в департаменте культуры Брянской области

На торжественном открытии побывали руководство района, представители Брянской областной Думы, школьники и жители района. В ДК прошел концерт с участием артистов областных и районных творческих коллективов. В их исполнении прозвучали песни о России.

К слову, суземский районный дом культуры открыли в мае 1985 года. В учреждении работают 74 кружка, где занимаются больше 800 человек. А местный коллектив «Заря-Заряница» имеет звание «Народный».

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