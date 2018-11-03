В Новозыбкове ночью загорелся магазин

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-03T11:10:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью в субботу, 3 ноября, в Новозыбкове загорелся магазин. Сообщение о пожаре на улице Ломоносова поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 4.21.

На место выехали две автоцистерны пожарно-спасательной части №16.

- Прибыв в магазин, огнеборцы обнаружили горение внутри, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. В 4.39 огонь потушили. Пострадавших нет.

Что стало причиной возгорания в здании, теперь выяснят эксперты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».