В Новозыбкове ночью загорелся магазин
Что стало причиной пожара, выяснят эксперты
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Ночью в субботу, 3 ноября, в Новозыбкове загорелся магазин. Сообщение о пожаре на улице Ломоносова поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 4.21.
На место выехали две автоцистерны пожарно-спасательной части №16.
- Прибыв в магазин, огнеборцы обнаружили горение внутри, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. В 4.39 огонь потушили. Пострадавших нет.
Что стало причиной возгорания в здании, теперь выяснят эксперты.
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