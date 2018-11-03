В Брянске облагородят родник "Белый колодезь"
На ремонт горадминистрация готова выделить 770 тысяч рублей
Изменить размер текста:
В Брянске благоустроят родник "Белый колодезь", который находится в Нижнем Судке. На ремонт городские власти готовы выделить 771 тысячу рублей. Такова начальная стоимость контракта, аукцион на выполнение которого появился на официальном сайте госзакупок.
Окончание подачи заявок намечено на 9 ноября. Подрядчика выберут 15 ноября. А сам ремонт должны закончить к 24 декабря.
Строители благоустроят 48 квадратных метров территории вокруг родника , приведут в порядок металлоконструкции и забетонируют стены.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».