В Брянске автобус №25 будет ездить по выходным

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-03T10:36:16+03:00

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Автобус № 25 в Брянске с 3 ноября будет работать в выходные.

- Поступление новых машин позволило полностью заменить подвижной состав маршрута, - пишут в группе "Брянский автобус". - Увеличилось количество автобсов в будние дни до 20. Интервал движения в часы-пик сократился до 10 минут.

На выходных на линии будет выходить шесть машин. Интервал движения составит 27 минут.

От конечной остановки "Школа № 61"автобус будет отправляться в: 8:00, 8:27, 8:54, 9:21, 9:48, 10:15, 10:42, 11:09, 11:36, 12:03, 12:33, 13:05, 14:10, 14:37, 15:04, 15:31, 15:58, 16:25, 16:52, 17:19, 17:46, 18:13, 18:40, 19:07.

От остановки "Телецентр": 9:21, 9:48, 10:15, 10:42, 11:09, 11:36, 12:03, 12:30, 12:57, 13:24, 13:54, 14:26, 15:31, 15:58, 16:25, 16:52, 17:19, 17:46, 18:13, 18:40, 19:07, 19:34, 20:01, 20:28.

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