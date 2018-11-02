Брянская студентка стала чемпионкой мира по хип-хопу

СЕГОДНЯ 17:46 2018-11-02T17:46:52+03:00

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Брянская студентка Алина Карасева стала чемпионкой мира по хип-хопу. Соревнования прошли с 23 по 27 октября в городе Кельце в Польше. От Брянской области на турнире выступали Алина Карасева и Екатерина Костикова. Они учатся в брянском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Девушки руководят собственной танцевальной студией, сообщают в пресс-службе департамента внутренней политики Брянской области.

Алина Карасева успешно прошла все отборочные этапы. Выступив в финале, она завоевала первое место.

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