2018-11-02T17:46:52+03:00
Спорт

Брянская студентка стала чемпионкой мира по хип-хопу

Соревнования прошли в польском городе Кельце
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба департамента внутренней политики Брянской области.Фото: пресс-служба департамента внутренней политики Брянской области.
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Брянская студентка Алина Карасева стала чемпионкой мира по хип-хопу. Соревнования прошли с 23 по 27 октября в городе Кельце в Польше. От Брянской области на турнире выступали Алина Карасева и Екатерина Костикова. Они учатся в брянском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Девушки руководят собственной танцевальной студией, сообщают в пресс-службе департамента внутренней политики Брянской области.

Алина Карасева успешно прошла все отборочные этапы. Выступив в финале, она завоевала первое место.

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