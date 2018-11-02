На выходных в трех районах Брянской области пройдут массовые проверки водителей

СЕГОДНЯ 16:56 2018-11-02T16:56:47+03:00

В областной Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На выходных в трех районах Брянской области пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут ловить пьяных автомобилистов. 3 ноября полицейские отдежурят в Клинцовском районе, 4 ноября - на 10-11-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков» в Брянском районе, 5 ноября - в Стародубском районе.

В областной Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.Если Вы стали свидетелем грубых нарушений сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: (4832) 74-36-84.

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