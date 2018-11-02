В День народного единства в Брянске ограничат движение
Проехать нельзя будет на улицах Октябрьской и Ромашина
Праздничной концерт пройдет на бульваре Гагарина.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Брянске из-за митинга и концерта, посвященных Дню народного единства, ограничат движение. Автомобилисты не смогут проехать 4 ноября с 8.00 до 13.00 на улице Октябрьской и улице Ромашина. Исключение сделают только для машин оперативных служб, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Напомним, праздничной концерт пройдет на бульваре Гагарина. На сцене выступят лучшие творческие коллективы Брянщины.
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