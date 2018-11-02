В музее БМЗ провели познавательную «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 16:39 2018-11-02T16:40:21+03:00

Участники «Ночи искусств» в музее БМЗ провели время интересно и с пользой

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Для музея БМЗ стало традицией присоединяться к проведению всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Тему встречи в этом году определил День рассматривания старых фотографий, который отмечается в ноябре. Фотоснимки из архивов заводского музея помогли гостям совершить путешествие по значимым событиям заводской истории.

Окунуться в атмосферу конца девятнадцатого века, времен Великой Отечественной войны помогла театрализованная программа, подготовленная молодыми заводчанами.

Старые фотографии напомнили и о юбилейных датах 2018 года – 145-летии со дня основания БМЗ, 120-летии со дня рождения командира партизанского отряда, работника завода Александра Ивановича Виноградова, 95-летии газеты «Машиностроитель».

Увлекательной и полезной была «страничка» истории заводского пожарного общества, основанного 120 лет назад. Она позволила пообщаться с командиром пожарной бригады девятнадцатого века и услышать рассказ представителя МЧС о работе пожарной службы в наши дни, примерить обмундирование пожарного из разных эпох.

Взрослые рассматривали подготовленные к этому вечеру фотоальбомы, дети с увлечением участвовали в конкурсах и мастер-классах. Воссоздавать старые фотографии и строить из бумаги современный тепловоз юным гостям помогала заводская молодежь.