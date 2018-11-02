Брянская дзюдоистка Юлия Котова стала чемпионкой мира

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-02T16:17:06+03:00

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Брянская спортсменка Юлия Котова завоевала "золото" на чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов.

Соревнования среди мужчин и женщин старше 30 лет завершились на днях в мексиканском городе Канкун. На туринир приехали 207 дзюдоистов из 31 страны мира.

В личном первенстве среди женщин брянская спортсменка Юлия Котова заняла первое место в весовой категории до 57 килогрммов, сообщает пресс-служба областного УФСИН. Девушка одержала победы над соперницами из Чехии, Испании и Венгрии.

Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области

Юлия Котова вторая слева. Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области

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