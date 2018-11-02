СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-02T16:03:55+03:00

Объехать ремонтируемый участок можно будет через переезд 421-й километр. Фото: Евгения ГУСЕВА

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9 ноября в Навле закроют переезд 423-й километр. Автомобилисты не смогут проехать по нему с 8.00 до 17.00, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Объехать ремонтируемый участок можно будет через переезд 421-й километр.

В Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам заранее планировать свой маршрут и использовать другие пути.

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