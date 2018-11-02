В Брянске отремонтировали 11 дворов

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-02T15:39:51+03:00

Еще в пяти - работы завершают

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В Брянске закончили ремонт в 11 дворах. На днях завершилось благоустройство территории, примыкающей к домам №№74, 78 и 78-а на проспекте Ленина.

Работы начались здесь в конце августа. Строители заасфальтировали проезды и дорожки, установили бордюры и оградки, оборудовали детскую площадку, отремонтировали освещение. На это потратили 4,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Благоустройство подходит к концу еще в пяти дворах.

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