В Брянске отремонтировали 11 дворов
Еще в пяти - работы завершают
Фото: пресс-служба Брянской городсдкой администрации
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В Брянске закончили ремонт в 11 дворах. На днях завершилось благоустройство территории, примыкающей к домам №№74, 78 и 78-а на проспекте Ленина.
Работы начались здесь в конце августа. Строители заасфальтировали проезды и дорожки, установили бордюры и оградки, оборудовали детскую площадку, отремонтировали освещение. На это потратили 4,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Благоустройство подходит к концу еще в пяти дворах.
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