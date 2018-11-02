На Покровской горе в Брянске установят видеонаблюдение

СЕГОДНЯ 14:38 2018-11-02T14:39:29+03:00

Для этого у памятника обрежут деревья

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На Покровской горе в Брянске планируют установить видеонаблюдение. Об этом на своей страничке в соцсети рассказал глава города Александр Хлиманков. Для того, чтобы камеры могли охватить большую площадь, обрежут деревья. Александр Хлиманков пообещал, что к этому вопросу подойдут гуманно.

Напомним, проект капитального ремонта Покровской горы разработал Александр Панченко. На работы выделили 15 миллионов рублей из областного бюджета.

Мемориальный комплекс в честь 1000-летия Брянска открыли в 1985 году. Здесь располагался Брянск, начиная с 12-13 века. Городище на Покровской горе не раз обследовали брянские и столичные археологи.

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