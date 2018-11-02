Жителя Брянского района осудили за попытку перебросить наркотики в колонию

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-02T14:03:36+03:00

Мужчина отправится в тюрьму на четыре года

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Житель Брянского района, пытавшийся перебросить наркотики в исправительное учреждение, отправится в колонию.

17 января 30-летний мужчина, освободившийся из мест лишения свободы, снова приехал в поселок Каменка. Брянец пытался перебросить через забор учреждения пакет с марихуаной, но нес мог: его задержали сотрудники колонии.

За это преступление суд приговорил мужчину к четырем годам колонии строгого режима., говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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