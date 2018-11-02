2018-11-02T13:20:25+03:00
Происшествия

Экс-президенту Адвокатской палаты Брянской области продлили арест

Виктор Новиков проведет под стражей до конца декабря
Марина АНТОНОВА
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По версии следствия, адвокат незаконно получил 50 тысяч рублей.По версии следствия, адвокат незаконно получил 50 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Экс-президенту Адвокатской палаты Брянской области продлили арест до 27 декабря. Об этом сообщают в Брянском областном суде. Защитник Виктора Новикова просил сменить меру пресечения на домашний арест, но его апелляцию не удовлетворили.

Срок предварительного следствия по делу адвоката уже несколько раз продлевали. Очередной раз он истечет 28 декабря.

Напомним, Виктора Новикова задержали летом этого года. Его подозревают в коммерческом подкупе.

По версии следствия, адвокат, который являлся председателем квалификационной комиссии Адвокатской палаты, незаконно получил 50 тысяч рублей. За вознаграждение он посодействовал в присвоении статуса адвоката.

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