Брянские трассы зимой будут убирать 79 спецмашин
Брянские дорожники заявили о своей готовности к зиме. Трассы по области будут чистить 79 спецмашин. Для борьбы с наледью заготовили 54 тысячи тонн песко-соляной смеси, 13 тысяч тонн химических реагентов и 29 тысяч кубометров песка.
Также на дорогах оборудуют 11 теплых стоянок для отдыха водителей.
Для отслеживания изменений погоды установили 23 метеопоста и 26 видеокамер, информацию с которых будут выводить на информационных табло, рассказывают в пресс-службе Упрдор Москва – Бобруйск.
На случай сложных погодных условий и чрезвычайных ситуаций на дорогах разработали схемы взаимодействия с органами власти, МЧС и ГИБДД.
Кроме того, обслуживающие организации заключили договоры с владельцами придорожных кафе, где водители смогут выпить горячий чай, зарядить мобильный телефон и согреться.
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