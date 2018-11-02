2018-11-02T13:20:20+03:00
Общество

Брянские трассы зимой будут убирать 79 спецмашин

Дорожники заявили о готовности к непогоде
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

Брянские дорожники заявили о своей готовности к зиме. Трассы по области будут чистить 79 спецмашин. Для борьбы с наледью заготовили 54 тысячи тонн песко-соляной смеси, 13 тысяч тонн химических реагентов и 29 тысяч кубометров песка.

Также на дорогах оборудуют 11 теплых стоянок для отдыха водителей.

Для отслеживания изменений погоды установили 23 метеопоста и 26 видеокамер, информацию с которых будут выводить на информационных табло, рассказывают в пресс-службе Упрдор МоскваБобруйск.

На случай сложных погодных условий и чрезвычайных ситуаций на дорогах разработали схемы взаимодействия с органами власти, МЧС и ГИБДД.

Кроме того, обслуживающие организации заключили договоры с владельцами придорожных кафе, где водители смогут выпить горячий чай, зарядить мобильный телефон и согреться.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянская студентка стала чемпионкой мира по хип-хопу
На выходных в трех районах Брянской области пройдут массовые проверки водителей
В День народного единства в Брянске ограничат движение
В музее БМЗ провели познавательную «Ночь искусств»
Брянская дзюдоистка Юлия Котова стала чемпионкой мира
9 ноября в Навле закроют переезд
В Брянске отремонтировали 11 дворов
На Покровской горе в Брянске установят видеонаблюдение
Жителя Брянского района осудили за попытку перебросить наркотики в колонию
Экс-президенту Адвокатской палаты Брянской области продлили арест
Бывшего брянского чиновника обвиняют в хищении 14 миллионов рублей
В Брянске открылся Славянский международный экономический форум
В Брянской области изменится расписание электричек из-за ремонта путей
Экс-сотрудница страховой компании из Жуковки получила три года колонии за присвоение денег
За вывоз сгоревшей мебели на фабрике в Белых Берегах наказали лесничество
Жителя Почепского района будут судить за то, что матом обругал полицейского
Детский сад на улице Флотской в Брянске достроят в конце декабря
Прокуратура: реку Бабинец в Стародубе загрязнили канализационными стоками
Брянца оштрафовали на 200 тысяч рублей за попытку откупиться от полицейского
Появились фото с места крупной автоаварии под Брянском
Жительница Трубчевска пойдет под суд за мошенничество на два миллиона рублей
В областной больнице в Брянске заработает новый томограф и рентген
К 7 ноября строители обещали полностью заасфальтировать дорогу на Городищенской горке в Брянске
В Володарском районе Брянска обезвредили семь боеприпасов времен войны
В Клинцовском районе утонула 57-летняя женщина
В Брянске задержали местного жителя со 100 граммами наркотиков