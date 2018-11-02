2018-11-02T12:47:18+03:00
Происшествия

Бывшего брянского чиновника обвиняют в хищении 14 миллионов рублей

По версии следствия, он оформлял людям поддельные документы для получения компенсации за «чернобыльское» жилье
Марина АНТОНОВА
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Срок ареста экс-чиновнику продлили до 28 декабря.Срок ареста экс-чиновнику продлили до 28 декабря.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бывшего брянского чиновника, который работал в региональном департаменте строительства и архитектуры, обвиняют в хищении крупной суммы денег из федерального бюджета. Правоохранители смогли доказать его причастность к шести эпизодам преступлений. Предварительное следствие по этому делу продлили до 29 декабря.

- По версии следствия, с октября 2016 по декабрь 2017 года чиновник оформил гражданам поддельные документы для получения компенсации за «чернобыльское» жилье, - рассказывают в пресс-службе Брянского областного суда. – Общая сумма ущерба от этих преступлений составила больше 14 миллионов рублей.

Сотрудника департамента задержали в июне. Подозреваемого сразу заключили под стражу. Сейчас ему предъявили обвинение. Срок ареста экс-чиновнику продлили до 28 декабря.

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