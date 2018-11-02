2018-11-02T12:28:03+03:00
Общество

В Брянске открылся Славянский международный экономический форум

В наш город приехало около 1300 участников из разных регионов и стран
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянске в пятницу, 2 ноября, открылся седьмой Славянский международный экономический форум. На него приехало около 1300 участников – это делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья, представители бизнес-сообщества России, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний и предприятий. В Брянскую область посетили гости из Белоруссии, Сербии, Белгородской, Рязанской, Курской, Костромской и Орловской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Главной темой форума в этом году стала «Экономика в цифровой экосистеме». В фойе концертного зала «Дружба» открылась выставка «Технологические и цифровые решения в экономике региона». Свои разработки представили крупные компании, присутствующие в Брянской области. Цифровая экономика должна повысить производительность труда на 30 процентов к 2024 году. К этой программе должны подключиться и регионы.

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