2018-11-02T12:14:37+03:00
Общество

В Брянской области изменится расписание электричек из-за ремонта путей

Работы пройдут на участке Унеча – Клинцы
Мария Дедкова
Поделиться:
Пассажиров просят внимательно следить за изменениями в расписании.Пассажиров просят внимательно следить за изменениями в расписании.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Брянской области изменится расписание электричек из-за восьмидневного ремонта путей. Пригородные поезда на участке Унеча - Клинцы будут курсировать по укороченному маршруту с 6 по 9 и с 12 по 15 ноября.

На однопутном перегоне Песчаники – Робчик запланировали ремонт пути. Элетрички №6906, №6907 не будут ходить на участке Робчик – Клинцы, сообщает служба корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

Пассажиров просят внимательно следить за изменениями в расписании. Ознакомиться с ними можно на вокзалах и остановках.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшего брянского чиновника обвиняют в хищении 14 миллионов рублей
В Брянске открылся Славянский международный экономический форум
Экс-сотрудница страховой компании из Жуковки получила три года колонии за присвоение денег
За вывоз сгоревшей мебели на фабрике в Белых Берегах наказали лесничество
Жителя Почепского района будут судить за то, что матом обругал полицейского
Детский сад на улице Флотской в Брянске достроят в конце декабря
Прокуратура: реку Бабинец в Стародубе загрязнили канализационными стоками
Брянца оштрафовали на 200 тысяч рублей за попытку откупиться от полицейского
Появились фото с места крупной автоаварии под Брянском
Жительница Трубчевска пойдет под суд за мошенничество на два миллиона рублей
В областной больнице в Брянске заработает новый томограф и рентген
К 7 ноября строители обещали полностью заасфальтировать дорогу на Городищенской горке в Брянске
В Володарском районе Брянска обезвредили семь боеприпасов времен войны
В Клинцовском районе утонула 57-летняя женщина
В Брянске задержали местного жителя со 100 граммами наркотиков