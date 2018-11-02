В Брянской области изменится расписание электричек из-за ремонта путей
Работы пройдут на участке Унеча – Клинцы
Пассажиров просят внимательно следить за изменениями в расписании.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В Брянской области изменится расписание электричек из-за восьмидневного ремонта путей. Пригородные поезда на участке Унеча - Клинцы будут курсировать по укороченному маршруту с 6 по 9 и с 12 по 15 ноября.
На однопутном перегоне Песчаники – Робчик запланировали ремонт пути. Элетрички №6906, №6907 не будут ходить на участке Робчик – Клинцы, сообщает служба корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.
Пассажиров просят внимательно следить за изменениями в расписании. Ознакомиться с ними можно на вокзалах и остановках.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».