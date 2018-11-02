В Брянской области изменится расписание электричек из-за ремонта путей

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-02T12:14:37+03:00

Пассажиров просят внимательно следить за изменениями в расписании. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянской области изменится расписание электричек из-за восьмидневного ремонта путей. Пригородные поезда на участке Унеча - Клинцы будут курсировать по укороченному маршруту с 6 по 9 и с 12 по 15 ноября.

На однопутном перегоне Песчаники – Робчик запланировали ремонт пути. Элетрички №6906, №6907 не будут ходить на участке Робчик – Клинцы, сообщает служба корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

Пассажиров просят внимательно следить за изменениями в расписании. Ознакомиться с ними можно на вокзалах и остановках.

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