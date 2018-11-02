Экс-сотрудница страховой компании из Жуковки получила три года колонии за присвоение денег

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-02T12:00:56+03:00

Приговор женщине пока не вступил в законную силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Суд отсрочил ей наказание, пока ее ребенку не исполнится 14 лет

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Бывшая сотрудница страховой компании из брянского города Жуковка получила три года и девять месяцев колонии за присвоение денег компании. 28-летней женщине суд отсрочил отбывание наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

- В суде установили, что с июня по декабрь 2016 года менеджер по офисным продажам филиала страховой компании присвоила почти 75 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Это были деньги клиентов, которые они платили за оформление полиса ОСАГО, а также деньги, которые приносили страховые агенты. Сотрудница не вносила их в кассу.

Приговор женщине пока не вступил в законную силу.

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