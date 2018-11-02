2018-11-02T11:37:04+03:00
Общество

За вывоз сгоревшей мебели на фабрике в Белых Берегах наказали лесничество

Семь несанкционированных свалок нашла брянская природоохранная прокуратура
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.
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За вывоз мусора со сгоревшей мебельной фабрики в Белых Берегах наказали лесничество. Прокуратура внесла представление директору и потребовала привлечь к ответственности виновных.

На незаконные свалки местные жители пожаловались активистам, те выехали с проверкой. По их подсчетам площадь свалки, на которую свозили обгоревшую мебель, составила около 200 квадратных метров. Еще на одной свалке нашли строительный и бытовой мусор на площади 50 квадратных метров.

- Прокуратура выяснила, что на территории Снежетьского участкового лесничества есть семь несанкционированных свалок с навалом древесных отходов со следами горения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Общий объем мусора – 60 кубических метров.

Представление прокурора сейчас рассматривают в лесничестве.

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