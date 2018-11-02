2018-11-02T10:58:18+03:00
Происшествия

Жителя Почепского района будут судить за то, что матом обругал полицейского

Мужчине не хватило денег на билет на автобус, но он все равно попытался уехать
Марина АНТОНОВА
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Мужчина стал фигурантом уголовного дела.Мужчина стал фигурантом уголовного дела.Фото: Иван ВИСЛОВ
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53-летнего жителя Почепского района будут судить за то, что он на людях матом обругал полицейского. Это случилось 23 июля на автовокзале в Почепе, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Брянец потратил все деньги на выпивку. Билет на автобус купить было уже не за что. Но пьяный мужчина все же попытался уехать «зайцем». В автобус его не пустили и вызвали полицию.

Стражи порядка предложили пройти дебоширу с ними, чтобы составить административный протокол. Появляться в общественном месте в нетрезвом виде запрещено. Тогда он выругался на полицейского. И стал фигурантом уголовного дела.

Его материалы направили для рассмотрения в суд.

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