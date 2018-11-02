Детский сад на улице Флотской в Брянске достроят в конце декабря

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-02T10:26:50+03:00

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Детский сад на улице Флотской в Брянске планируют сдать к концу декабря. Об этом сказал заместитель губернатора на выездном совещании на объекте. Сейчас на стройплощадке работают 150 человек. 30 отделочников и плиточников трудятся внутри здания.

На улице рабочие заканчивают прокладывать теплотрассу, сообщают в пресс-службе областного правительства. После того, как в здание проведут тепло, внутренние работы ускорятся.

Детский сад на Флотской строят по типовому проекту. Он рассчитан на 270 мест. 30 из них предназначены для детей младше трех лет. На строительство выделили 178 миллиона рублей. Жители нового микрорайона ждали строительства социальной инфраструктуры несколько лет. Такой же детский сад в конце года должен открыться на старом аэропорту.

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