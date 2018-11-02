2018-11-02T09:45:49+03:00
Общество

Прокуратура: реку Бабинец в Стародубе загрязнили канализационными стоками

Сумма ущерба, по оценкам, правоохранителей превысила 13 миллионов рублей
Мария Дедкова
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Природоохранный прокурор обратился в суд, потребовав обязать коммунальщиков возместить ущерб.Природоохранный прокурор обратился в суд, потребовав обязать коммунальщиков возместить ущерб.Фото: Елена РАКОВА
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В Стародубе неочищенные стоки сбрасывают прямо в реку Бабинец. К такому выводы пришла Брянская природоохранная прокуратура после выездной проверки.По оценкам правоохранителей, сумма ущерба окружающей среде превысила 13 миллионов рублей.

- За водоотведением в городе следит МУП ДКХ города Стародуба, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Выяснилось, что часть сточных вод не поступает на канализационную станцию, а сбрасывается прямо в реку.

Природоохранный прокурор обратился в суд, потребовав обязать коммунальщиков возместить ущерб.

Иск пока рассматривают.

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