Прокуратура: реку Бабинец в Стародубе загрязнили канализационными стоками
В Стародубе неочищенные стоки сбрасывают прямо в реку Бабинец. К такому выводы пришла Брянская природоохранная прокуратура после выездной проверки.По оценкам правоохранителей, сумма ущерба окружающей среде превысила 13 миллионов рублей.
- За водоотведением в городе следит МУП ДКХ города Стародуба, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Выяснилось, что часть сточных вод не поступает на канализационную станцию, а сбрасывается прямо в реку.
Природоохранный прокурор обратился в суд, потребовав обязать коммунальщиков возместить ущерб.
Иск пока рассматривают.
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