Брянца оштрафовали на 200 тысяч рублей за попытку откупиться от полицейского

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-02T09:31:23+03:00

Брянец пытался избежать административного преследования, но стал фигурантом уголовного дела. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Жителя Брянского района осудили за попытку дать взятку сотруднику Госавтоинспекции.

27 июля 46-летнего автомобилиста остановил полицейский. Чтобы он не составлял протокол брянец решил дать денег стражу порядка. Для этого мужчина, как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, положил в пачку сигарет 12 тысяч рублей.

Но откупиться нарушителю не удалось. Он стал фигурантом еще и уголовного дела.

Суд признал брянца виновным и назначил ему штраф - 200 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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