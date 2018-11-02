2018-11-02T09:15:14+03:00
Происшествия

Появились фото с места крупной автоаварии под Брянском

На объездной дороге столкнулись легковушка, ГАЗель и фура [фото]
Мария Дедкова
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Фото: УГИБДД по Брянской областиФото: УГИБДД по Брянской области
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Появились фотографии с места крупной автоаварии на объездной дороге под Брянском.

Напомним, около восьми утра 1 ноября на 25-м километре трассы в Брянском районе столкнулись легковушка, ГАЗель и фура.

- 23-летний водитель автомобиля "Фольксваген-Джетта" уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗелью, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - От удара легковушку отбросило на "Фольво ФАШ-12".

У водителя легковушки медики диагностировали перелом бедра, травму головы, перелом носа и раны. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу.

Фото: УГИБДД по Брянской области

Фото: УГИБДД по Брянской области

Фото: УГИБДД по Брянской области

Фото: УГИБДД по Брянской области

Фото: УГИБДД по Брянской области

Фото: УГИБДД по Брянской области

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