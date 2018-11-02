2018-11-02T09:01:53+03:00
Общество

Жительница Трубчевска пойдет под суд за мошенничество на два миллиона рублей

По версии следствия, злоумышленница обманула не только государство, но и 10 своих знакомых
Мария Дедкова
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Как считают полицейские, жительница Трубчевского района присвоила себе больше двух миллионов рублей.Как считают полицейские, жительница Трубчевского района присвоила себе больше двух миллионов рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жительницу Трубчевского района будут судить за крупное мошенничество. По версии следствия, 43-летняя женщина присвоила себе больше двух миллионов рублей.

- Злоумышленница почти два года уговаривала каждого из знакомых оформить кредит, чтобы помочь ей в развитии бизнеса, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - С банком она обещала расплачиваться сама и погасить кредит досрочно. Но полученные деньги злоумышленница оставляла себе.

Как считают полицейские, жительница Трубчевского района обманула 10 своих приятелей на 1,5 миллиона рублей.

Во время расследования выяснилось, что обвиняемая, предоставив ложные документы, получила по программе соцподдержки еще 563 тысячи рублей на покупку жилья.

За свои аферы 43-летней женщине грозит до шести лет колонии и крупный штраф.

Дом и земельный участок обвиняемой уже арестовали.

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