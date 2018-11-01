В областной больнице в Брянске заработает новый томограф и рентген

СЕГОДНЯ 18:58 2018-11-01T18:58:38+03:00

Всего в этом году на закупку нового оборудования для брянских больниц выделили 530 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оборудование уже монтируют, медики смогут им пользоваться с середины декабря

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В областной больнице в Брянске появятся новый магнитно-резонансный томограф для пациентов с большим весом и цифровой рентген-аппарат. Оборудование уже монтируют. Для него подобрали подходящие помещения в больнице и установили там климатическую технику.

Подобный томограф для людей большого веса и объема – первый в регионе. А рентген аппарат позволит врачу получить снимки в трех разных диапазонах. Новой техникой медики смогут воспользоваться уже в середине декабря, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Всего в этом году на закупку нового оборудования для брянских больниц выделили 530 миллионов рублей.

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