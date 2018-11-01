К 7 ноября строители обещали полностью заасфальтировать дорогу на Городищенской горке в Брянске

СЕГОДНЯ 18:38 2018-11-01T18:38:29+03:00

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К 7 ноября строители пообещали полностью заасфальтировать дорогу на Городищенской горке в Брянске. Скорректировать эту дату может погода. В среду на объекте прошло очередное выездное совещание. Чиновники потребовали от подрядчика работать по вечерам.

Сейчас вторая подпорная стенка готова на 90%, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. К частным домам построили лестничные спуски. На 70% установили ограждение на первой подпорной стене. Строители обустраивают троллейбусную сеть и светофор. Пока не готов тротуар и участок расширения на другой стороне дороги.

Рабочие пообещали работать до семи часов вечера, а также в субботу и воскресенье.

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