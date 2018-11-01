СЕГОДНЯ 18:12 2018-11-01T18:12:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Ущерпье, что в Клинцовском районе, утонула 57-летняя женщина. Тело погибшей достали из воды полицейские. Сообщение об этом поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 15.55 в четверг, 1 ноября. На место выехали инспектор по маломерным судам, спасатели и полицейские – всего шесть человек и три единицы техники, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Эксперты выясняют причины и обстоятельства гибели женщины.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».