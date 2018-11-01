2018-11-01T18:05:28+03:00
Происшествия

В Брянске задержали местного жителя со 100 граммами наркотиков

Запрещенные вещества были расфасованы по пакетам для продажи
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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В Брянске задержали 27-летнего жителя поселка Добрунь, у которого с собой было почти 100 граммов наркотиков. Полицейские изъяли 46 граммов амфетамина, 40 граммов гашиша и 5 граммов экстази, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Все запрещенные вещества были расфасованы по пакетам для продажи. Молодой человек торговал наркотиками с помощью закладок.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет колонии и штраф до полумиллиона рублей.

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