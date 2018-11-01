2018-11-01T17:58:53+03:00
Общество

В Унече открыли новую котельную

На ее сооружение потратили 24 миллиона рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В брянском городе Унеча в четверг, 1 ноября, открыли новую блочно-модульную котельную. Она появилась в районе местного хлебокомбината на улице Танкистов. На ее сооружение выделили 24 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства. По сравнению со стационарной котельной, она дешевле, ее проще установить, а потом и обслуживать.

Качество горячей воды и теплоснабжение улучшится у жителей многоэтажных домов на улицах Танкистов и Совхозной, в домах №34-а и 34-б на улице Крупской. В них живет около тысячи человек. А также на ближайших предприятиях и в учреждениях.

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