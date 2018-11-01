2018-11-01T18:29:52+03:00
Происшествия

В Брянской области задержали двух торговцев взывчаткой

На злоумышленников завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Общий вес взрывчатки пока не сообщают.Общий вес взрывчатки пока не сообщают.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянской области задержали двух торговцев взрывчатым веществом. Сотрудники регионального УФСБ России провели спецоперацию в среду, 31 октября, в Трубчевском районе.

- Сначала оперативники ФСБ выступили покупателями тротила, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе ведомства. – В следующий раз они вновь назначили дату встречи по поводу покупки взрывчатки. Подозреваемых местных жителей задержали 31 октября. Во время обыска у них изъяли тротил и взрыватели.

Общий вес взрывчатки пока не сообщают.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов, совершенное в группе лиц по предварительному сговору». Сейчас правоохранители выясняют, откуда брянцы брали взрывчатку и кому ее продавали.

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