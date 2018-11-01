Бюджет Брянской области на 2019 год запланировали с профицитом в 350 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:53 2018-11-01T17:00:16+03:00

На брянские дороги в следующем году выделят около пяти миллиардов рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Депутатам Брянской облдумы внесли на рассмотрение проект бюджета на 2019-й и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Бюджет в следующем году, по прогнозам, будет с профицитом в 350,4 миллиона рублей. В 2020-м и 2021-м расходы ожидают такими же как и доход.

В следующем году доходная часть бюджета должна составить 49,3 миллиарда рублей, расходная - 48,9 миллиарда, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

На социальный сектор направят 32,1 миллиарда, что составляет почти 66 процентов общего объема расходов.

На социальную защиту населения планируют выделить 15,1 миллиарда рублей, на образование - 11,8 миллиарда , на поддержку экономики - 9,7 миллиарда. Расходы дорожного фонда вырастут на 754,5 миллиона и составят больше пяти миллиардов рублей.

С начала года власти планируют увеличить МРОТ до 11 280 рублей. С 1 октября на 4,3% проиндексируют зарплаты бюджетников. На столько же увеличат социальные выплаты и стипендии.

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