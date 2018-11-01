2018-11-01T17:00:16+03:00
Экономика

Бюджет Брянской области на 2019 год запланировали с профицитом в 350 миллионов рублей

Проект документа внесли на рассмотрение депутатам
Мария Дедкова
Поделиться:
На брянские дороги в следующем году выделят около пяти миллиардов рублей.На брянские дороги в следующем году выделят около пяти миллиардов рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Депутатам Брянской облдумы внесли на рассмотрение проект бюджета на 2019-й и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Бюджет в следующем году, по прогнозам, будет с профицитом в 350,4 миллиона рублей. В 2020-м и 2021-м расходы ожидают такими же как и доход.

В следующем году доходная часть бюджета должна составить 49,3 миллиарда рублей, расходная - 48,9 миллиарда, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

На социальный сектор направят 32,1 миллиарда, что составляет почти 66 процентов общего объема расходов.

На социальную защиту населения планируют выделить 15,1 миллиарда рублей, на образование - 11,8 миллиарда , на поддержку экономики - 9,7 миллиарда. Расходы дорожного фонда вырастут на 754,5 миллиона и составят больше пяти миллиардов рублей.

С начала года власти планируют увеличить МРОТ до 11 280 рублей. С 1 октября на 4,3% проиндексируют зарплаты бюджетников. На столько же увеличат социальные выплаты и стипендии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В областной больнице в Брянске заработает новый томограф и рентген
К 7 ноября строители обещали полностью заасфальтировать дорогу на Городищенской горке в Брянске
В Володарском районе Брянска обезвредили семь боеприпасов времен войны
В Клинцовском районе утонула 57-летняя женщина
В Брянске задержали местного жителя со 100 граммами наркотиков
В Унече открыли новую котельную
В Брянской области задержали двух торговцев взывчаткой
Ремонт театра кукол в Брянске закончат к 15 декабря
В Брянске пропал 54-летний Александр Демин
В Брянске ищут родителей для 12-летнего Даниила
В Брянской области за продажу наркотиков осудили 21-летнего жителя Смоленска
Глава Брянска выслушает жалобы горожан 8 ноября
Прокуратура проводит проверку по факту обрушения дома в Клинцах
В Брянске на улице Калинина сгорел автомобиль
У двух граждан Молдавии отобрали машины на границе в Брянской области
На брянской птицефабрике рабочие не дезинфицировали руки при входе в цех
Брянец пойдет под суд за интимную переписку с 11-летней школьницей из Волгограда
На трассе под Брянском столкнулись три машины: пострадал 23-летний мужчина
В Новозыбкове водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу
В Злынковском районе горел дом: пострадал 60-летний мужчина
Житель Клинцовского района пойдет под суда за угрозу убийством матери
В Клинцах рухнул нежилой дом
Двум брянцам за крупное мошенничество с грантом грозит до 10 лет колонии
В Брянске витрины и вывески на фасадах зданий станут одинаковыми