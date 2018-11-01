2018-11-01T16:33:16+03:00
Общество

Ремонт театра кукол в Брянске закончат к 15 декабря

К этому времени установят кресла, свет, звук и театральный занавес
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Капитальный ремонт театра кукол в Брянске закончат к 15 декабря. К этому времени в здании установят все необходимое оборудование: свет, звук, кресла в зрительном зале и повесят театральный занавес. По всем позициям уже состоялись торги. Их должны поставить в театр к 10 декабря.

Сейчас строители заканчивают свою работу. В здании начинают внутреннюю отделку. Художники разработали украшение фасада и театрального фойе.

В правительстве Брянской области пообещали, что театр откроется в преддверии 2019 года, который объявили Годом театра.

Напомним, здание на улице Пушкина построили в 50-х годах прошлого века. Театр кукол разместился в нем в 1972 году. Весной 2014 труппа переехала в ТЮЗ, так как их здание признали аварийным и закрыли. Дом планировали снести, а на его месте построить новый театр. Но эта задумка осталась лишь проектом. Во время капитального ремонта в 2018 году возвели две дополнительные пристройки. В них разместили гримерки и другие помещения. На реконструкцию выделили около 90 миллионов рублей из областного бюджета.

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