В Брянске пропал 54-летний Александр Демин
В Брянске пропал 54-летний Александр Демин. Горожанин ушел из дома 22 октября, но так и не вернулся.
Как пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск", мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые с проседью, серые глаза. Справа на лбу шрам.
Был одет в куртку горчичного цвета, синие спортивные штаны. На голове - белая бейсболка. Обут - в черные туфли.
Если вы видели Александра Григорьевича или знаете, где он находится, сообщите добровольцам.
Телефоны: 8-800-700-54-52 или 112 - с мобильного.
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