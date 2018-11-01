СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-01T16:26:12+03:00

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В Брянске пропал 54-летний Александр Демин. Горожанин ушел из дома 22 октября, но так и не вернулся.

Как пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск", мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые с проседью, серые глаза. Справа на лбу шрам.

Был одет в куртку горчичного цвета, синие спортивные штаны. На голове - белая бейсболка. Обут - в черные туфли.

Если вы видели Александра Григорьевича или знаете, где он находится, сообщите добровольцам.

Телефоны: 8-800-700-54-52 или 112 - с мобильного.

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