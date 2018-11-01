В Брянске ищут родителей для 12-летнего Даниила

СЕГОДНЯ 15:44 2018-11-01T15:44:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске без попечения родителей остался 12-летний Даниил. Мать и отца мальчика лишили родительских прав. Даниил жил у бабушки, но сейчас и она не может воспитывать ребенка.

- Даниил учится в обычной школе, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - По характеру мальчик добрый, общительный и отзывчивый. Уважительно относится к старшим. Даня очень эмоциональный и иногда может озорничать.

Если вы хотите взять Даниила на воспитание в семью, обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4, каб. 18 или по телефону: 8 (4832) 63-98-65.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».