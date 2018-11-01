В Брянске ищут родителей для 12-летнего Даниила
В Брянске без попечения родителей остался 12-летний Даниил. Мать и отца мальчика лишили родительских прав. Даниил жил у бабушки, но сейчас и она не может воспитывать ребенка.
- Даниил учится в обычной школе, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - По характеру мальчик добрый, общительный и отзывчивый. Уважительно относится к старшим. Даня очень эмоциональный и иногда может озорничать.
Если вы хотите взять Даниила на воспитание в семью, обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4, каб. 18 или по телефону: 8 (4832) 63-98-65.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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